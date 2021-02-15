Число пострадавших при столкновении пяти машин в центре Москвы выросло до двух

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате столкновения пяти машин на Тверской улице в центре Москвы увеличилось до двух. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Ранее сообщалось, что в этом ДТП пострадал пассажир такси. "По предварительным данным, в результате ДТП уже двое пострадавших, их состояние уточняется", - сказал собеседник агентства.

В управлении ГИБДД по Москве отметили, что пострадавшие госпитализированы. "Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД", - добавили в Госавтоинспекции. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что на встречную полосу движения выехал автомобиль такси.

Пять машин, в том числе такси, столкнулись на Тверской улице в районе дома 9 около 10:35 мск. Движение автотранспорта на месте происшествия затруднено. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной массового ДТП на Тверской улице в Москве стал выезд одной машины на встречную полосу движения.