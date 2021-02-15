На Ставрополье задержали водителя, сбившего двух подростков и скрывшегося с места ДТП

СТАВРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали водителя, который сбил двух пешеходов-подростков на Ставрополье и скрылся с места ДТП. Готовится ходатайство об аресте мужчины, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ.

По информации краевого управления ГИБДД, авария произошла вечером 13 февраля в станице Григорополисской. Пострадавшие 16-летние девушки доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

"В Новоалександровском городском округе СК задержал водителя, совершившего наезд на девочек и скрывшегося с места ДТП... в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следственного управления, за рулем автомобиля находился 40-летний мужчина, проживающий в этой же станице. По факту ДТП возбуждено дело по п."б" ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшим").