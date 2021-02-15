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В Москве ограничили движение на Пятницком шоссе

На участке образовалась пробка из-за съехавшего с обочины "Камаза"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта в обе стороны ограничено на Пятницком шоссе из-за съехавшего с обочины в кювет "Камаза". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Пятницком шоссе в районе кладбища "Камаз" съехал с обочины, в результате чего образовался затор в движении автотранспорта. В настоящее время движение в обе стороны ограничено", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших нет.

По его словам, в настоящее время в районе ДТП образовалась пробка длиною в 3 км.

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