В ДТП с участием лесовоза на севере Карелии погибли четыре человека

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 февраля. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Медвежьегорском районе Карелии. По предварительной информации, на трассе "Кола" столкнулись легковой автомобиль и лесовоз, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по республике.

"По предварительным данным, произошло столкновение лесовоза и легкового автомобиля, четыре человека погибли, в том числе двое детей", - сообщила собеседница агентства.

Авария произошла около 08:00 утра, в 13 км от развилки на Медвежьегорск в сторону севера. На месте работают сотрудники госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.