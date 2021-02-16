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Пожар в бытовках в Новой Москве, где взорвались емкости с топливом, потушен

Подразделения продолжают охлаждение емкостей с газом

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Пожар в бытовке рядом с газовой заправкой в Новой Москве, где взорвались два резервуара с топливом, потушен. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами в 12:21 мск возгорание бытовок ликвидировано. Подразделения продолжают охлаждение емкостей [с газом]. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе МЧС России также сообщили, что снята угроза распространения огня на соседние здания на улице Адмирала Корнилова, где горела бытовка.

"Временно перекрыто движение по ул. Адмирала Корнилова от Проектируемого проезда № 7 038 до Проектируемого проезда № 134. Также задерживаются маршруты автобусов № 433 и 600", - сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Во вторник днем в поселке Мосрентген на улице Адмирала Корнилова загорелась бытовка. В результате пожара на площади 50 кв. м взорвались два резервуара с топливом на расположенной рядом АЗС. Сообщений о пострадавших не поступало, в радиусе 500 м была проведена эвакуация. Источник ТАСС уточнил, что газовая заправка работала нелегально, два года назад она уже горела. На территории АЗС находится также пункт приема металла, добавил собеседник агентства.

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