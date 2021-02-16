Двух подростков задержали за нападение на мигрантов в московском метро

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали двух подростков, избивших двоих мигрантов в вагоне метро. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

"Задержаны двое несовершеннолетних жителей столицы, подозреваемых в грубом нарушении общественного порядка в вагоне поезда", - сказал Васенин.

Как рассказали в пресс-службе, вечером 7 февраля в вагоне поезда между станциями "Речной вокзал" и "Водный стадион" двое молодых людей напали на 30-летнего и 31-летнего мигрантов. Один из нападавших орудовал металлической битой, второй бил мужчин руками и ногами, а когда поезд подъезжал к станции, распылил перцовый баллончик. Выйдя на станции, злоумышленники скрылись.

Скорая помощь доставила пострадавших в больницу. Сейчас их здоровье вне опасности.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подростков задержали по местам проживания в столице, им обоим по 16 лет. Злоумышленников отправили под домашний арест.