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СК задержал второго подозреваемого в вырубке леса под Смоленском на сумму 3,1 млрд рублей

Мужчина участвовал в организации незаконной вырубки около 860 га леса

ТАСС, 16 февраля. Следователи задержали жителя Смоленской области, который является вторым фигурантом уголовного дела об организации незаконной вырубки леса на сумму более 3,1 млрд рублей. Ранее мужчина находился в федеральном розыске, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"В рамках расследования уголовного дела об организации масштабной незаконной вырубки леса на территории Смоленской области задержан второй фигурант", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным пресс-службы, в Московской области задержали мужчину 1976 года рождения, который является жителем Смоленской области, ранее он был объявлен в федеральный розыск. "В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следствие продолжает работу по установлению должностных лиц органов власти различного уровня, которые, возможно, оказывали покровительство совершению экологического преступления", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года жителя Московской области задержали по подозрению в организации незаконной вырубки около 860 га леса в Смоленской области. Ущерб лесному фонду оценивается более чем в 3,1 млрд рублей. По версии следствия, с ноября 2012 года по июль 2020-го мужчина заключал с физическими лицами и организациями фиктивные договоры на очистку земель якобы от дикорастущих растений и организовал вырубку леса в Гагаринском районе. После чего сбыл срубленную древесину в объеме около 170 тыс. кубометров.

Суд арестовал подозреваемого 4 декабря. В целях возмещения имущественного вреда следователем наложен арест на имущество фигуранта на общую сумму более 700 млн рублей.

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