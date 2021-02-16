Два института в Москве и техникум в Подмосковье проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Два московских института и подмосковный техникум проверяют после анонимного сообщения о "минировании". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Аноним "заминировал" по электронной почте здания Российского нового университета на улице Радио, Института дополнительного профессионального образования работников соцсферы в 1-м Басманном переулке, а также техникум экономики и права в Люберцах", - сказал собеседник агентства.

Все здания сейчас проверяют кинологи на наличие взрывных устройств. Из Российского нового университета эвакуирована уже тысяча человек, еще 500 сейчас эвакуируются.