На Кубани ФСБ пресекла канал поставки синтетических наркотиков

КРАСНОДАР, 16 февраля. /ТАСС/. В Краснодарском крае выявили гражданина России, причастного к организации канала поставок синтетического наркотика. Об этом сообщили журналистам в УФСБ России по Краснодарскому краю во вторник.

"На стационарном посту ДПС "Кущевский" сотрудниками ФСБ был задержан гражданин, в автомобиле которого среди личных вещей были обнаружены и изъяты полимерные пакеты с неизвестным веществом. По результатам экспертизы установлено, что в пакетах находятся наркотические средства синтетического производства, в том числе "мефедрон" общим весом более 3 кг", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что мужчина также причастен к организации канала поставок и незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере на территорию Краснодарского края, в отношении него возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.