В Петербурге выявили мошенников, обналичивших средства маткапитала

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, участники которой обналичивали средства материнского капитала в нескольких регионах России. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, которая осуществляла хищение средств материнского капитала. Только на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области нанесенный федеральному бюджету ущерб составил около 20 млн рублей", - сказала Волк.

Предварительно установили, что злоумышленники через подконтрольные потребительские кооперативы заключали фиктивные договоры с гражданами, которым предназначалась выплата маткапитала, на внесение этих денег в строительство жилых домов в разных регионах России. Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты, после чего деньги обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала.

По информации полиции, за 2019 и 2020 год кооперативы привлекли таким образом более 100 клиентов в нескольких регионах.

Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат, совершенном в составе организованной группы либо в особо крупном размере. В рамках расследования 16 февраля проходят обыски по 40 адресам в 11 регионах России. Круг причастных к хищениям устанавливается.