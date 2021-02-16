В Ульяновске произошло ДТП со скорой помощью и легковым автомобилем

УЛЬЯНОВСК, 16 февраля. /ТАСС/. Авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля произошла во вторник в Ульяновске, в результате в медучреждение доставлены четыре человека с различными травмами. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.

"По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля УАЗ (скорая помощь) и автомобиля Chevrolet Lanos, в результате которого четыре человека доставлены в медицинское учреждение", - отметили в пресс-службе.

ДТП случилось около 16:00 (15:00 мск) возле дома № 12 на проспекте Созидателей в Заволжском районе Ульяновска. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы.