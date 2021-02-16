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Девушка выжила после падения с 14-го этажа на юго-востоке Москвы

Ее госпитализировали с тяжелыми травмами

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Девушка выпала из окна квартиры на 14-м этаже на юго-востоке Москвы, но осталась жива, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На улице Братиславской с 14-го этажа выпала девушка. Она получила серьезные травмы, но выжила", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что девушка госпитализирована. Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 15 февраля девушка выпала из окна на 16-м этаже дома на востоке столицы и выжила, упав на заснеженный козырек подъезда.

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