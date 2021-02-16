Информация о "минировании" Останкинской башни и вузов в Москве и области оказалась ложной

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Специалисты в ходе проверки Останкинской башни, двух институтов в Москве, вузов и отделений Сбербанка в Подмосковье не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка объектов завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о "минировании" в Москве и области оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник были "заминированы" здания Российского нового университета, Института дополнительного профессионального образования работников соцсферы в Москве, техникум экономики и права, а также таможенная академия и 12 отделений Сбербанка в подмосковных Люберцах. Из университета и Останкинской башни людей в целях безопасности эвакуировали.