{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Информация о "минировании" Останкинской башни и вузов в Москве и области оказалась ложной

Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Специалисты в ходе проверки Останкинской башни, двух институтов в Москве, вузов и отделений Сбербанка в Подмосковье не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка объектов завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о "минировании" в Москве и области оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник были "заминированы" здания Российского нового университета, Института дополнительного профессионального образования работников соцсферы в Москве, техникум экономики и права, а также таможенная академия и 12 отделений Сбербанка в подмосковных Люберцах. Из университета и Останкинской башни людей в целях безопасности эвакуировали.

Теги
Россия
При пожаре в жилом доме в Ульяновской области погиб ребенок
Еще один пострадал
Читать полностью