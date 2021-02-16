Сбившего инспектора ДПС жителя Бугульмы приговорили к 2 годам колонии

КАЗАНЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил жителя города Бугульмы в Татарстане, сбившего инспектора ДПС в октябре 2020 года, к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом во вторник сообщается на сайте МВД по республике.

"Суд назначил молодому человеку наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он должен будет выплатить пострадавшему полицейскому 200 тыс. рублей компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы МВД по Татарстану, 2 октября прошлого года в 01:40 мск на улице Герцена наряд ДПС пытался остановить ВАЗ-2109. Водитель, игнорируя законные требования сотрудника полиции об остановке, сбил его. Мужчина протащил полицейского на капоте более 300 м, врезался в дерево, бросил машину и попытался скрыться. Его задержали. Правонарушителем оказался ранее не судимый местный житель без водительского удостоверения.