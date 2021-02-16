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На юго-востоке Москвы водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

По предварительным данным, у ребенка сотрясение мозга

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Водитель автомобиля сбил ребенка на юго-востоке Москвы, в результате ДТП пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На улице Генерала Кузнецова водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего. Нарядом скорой помощи он доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи", - сказал собеседник агентства.

В данный момент обстоятельства ЧП устанавливаются, на месте работают сотрудники полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что водитель сбил мальчика 10 лет на пешеходном переходе. По предварительным данным, у него сотрясение мозга.

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