В Загребском регионе Хорватии оценили ущерб от землетрясения в €160 млн

ЗАГРЕБ, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Загребской жупании Хорватии (административно-территориальная единица страны - прим. ТАСС), пострадавшей в результате мощного землетрясения в конце декабря прошлого года, оценили ущерб от стихии в размере €160 млн. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель региона Степан Кожич.

По словам Кожича, в наибольшей степени пострадал город Запрешич. Ущерб в населенном пункте по части жилых построек оценивается в 600 млн кун (€80 млн). Среди других мест указываются общины Краварско и Покупско, а также город Велика Горица, в которых восстановительные работы обойдутся в порядка 400 млн кун (более €53 млн). Остальные средства понадобятся для ремонта муниципальных зданий.

"В общей сложности заявлено о 4 731 повреждении [зданий], из них 3 833 признаны действительными, на основании этого уже на данном этапе было проинспектировано 1 836 объектов, - приводит слова главы региона национальное телевидение HRT. - В результате инспекции установлено, что 6% зданий имеют красную пометку (в непригодном для проживания состоянии), 21% - желтую пометку (частично пригодное для проживания помещение при осуществлении капитального ремонта) и 73% - зеленую пометку (пригодное при осуществлении частичного ремонта)".

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло 29 декабря в центральной части Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км. Погибли семь человек. С того времени в стране фиксируется продолжение сейсмоактивности, всего зарегистрировано более 700 толчков магнитудой от 2 до 5,0.

В результате удара стихии были повреждены или полностью разрушены десятки тысяч построек, в том числе жилых домов. В настоящее время в регионе продолжаются работы по восстановлению зданий и жилья для населения.