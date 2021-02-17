Более 7,6 тыс. сахалинцев остались без электричества из-за метели и сильного ветра

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Метель и сильный ветер на Сахалине стали причиной аварий на линиях электропередачи, в результате которых на острове нарушилось энергоснабжение 13 населенных пунктов. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Полностью без света остаются 13 населенных пунктов, девять - частично, в том числе города Южно-Сахалинск, Макаров, Поронайск, Тымовское, Томари. Общая численность граждан, попавших под отключение - 7 637 человек", - рассказали в пресс-службе.

По информации областных властей, после очистки дорог с утра было возобновлено движение для проезда автомобильного транспорта на дорогах западного побережья Сахалина. Дети не идут в школы, для них в этот день проведут дистанционные уроки.

Ранее спасатели объявляли на 17 февраля штормовое предупреждение во всей Сахалинской области, в регионе вторые сутки бушует циклон с метелями и сильным ветром. Во вторник дети находились дома на дистанционном обучении, были отменены занятия в учреждениях дополнительного образования (музыкальные, художественные и спортивные школы). На нескольких улицах Южно-Сахалинска и в 12 селах нарушилось энергоснабжение, но в течение дня подачу электричества почти везде удалось восстановить. Закрылась паромная переправа, нарушилось междугородное пассажирское автобусное сообщение по ряду направлений, отменили несколько авиарейсов, закрыли для движения часть автодорог. Ветер повредил кровлю курильской школы. Повсеместно в регионе оперативно созданы пункты обогрева.

Сейчас на Сахалине и Курилах продолжается метель, идет снег. Местами дует слабый ветер, местами - до 15 м/с. В Южно-Сахалинске температура воздуха составляет минус 3 градуса.