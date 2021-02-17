Суд в Приморье вынес приговор жителю, который виновен в ДТП с шестью погибшими

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Суд в Приморье приговорил к четырем годам и трем месяцам в колонии-поселении местного жителя, который на грузовике столкнулся с автомобилем на полосе встречного движения, из-за чего погибли шесть человек и пострадал несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры края.

"Шкотовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил мужчину к четырем годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в июле 2019 года фигурант, управляя технически исправным самосвалом Howo, двигался по участку автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный со стороны Артема в направлении Находки. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Wish, в салоне которого находилось семь человек, включая несовершеннолетнего ребенка. В результате аварии водитель автомобиля Toyota Wish и его пять пассажиров погибли, а несовершеннолетнему пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.