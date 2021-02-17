На Сахалине во время метели пропал автогрейдер вместе с водителем

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Спасатели выехали в Смирныховский район Сахалинской области на поиски водителя автогрейдера, пропавшего во время расчистки дорог от снега. Мужчина уже сутки не возвращается со смены, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

По информации спасателей, мужчина 1981 году рождения вечером 16 февраля выехал на очистку технологической дороги из села Первомайск Смирныховского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Помимо спасателей, на место происшествия на высокопроходимой технике выехали представители администрации района и сотрудники местной полиции.

В администрации муниципалитета ТАСС рассказали, что автогрейдер принадлежит компании "Петросах". Сотрудники предприятия также принимают участие в поисках. Местные власти предполагают, что мужчину вместе с техникой могла накрыть лавина. Она сошла во время его смены на горном перевале в 16-18 км от Первомайска. Сейчас спецтехника пытается пробить дорогу к месту схода снежных масс, но работу осложняет погода. В Смирныховском районе метель и плохая видимость.