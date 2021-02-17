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В Москве на 102-м км МКАД столкнулись два грузовика

Перекрыты 2 правых ряда, движение затруднено
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Автомобильная авария с участием двух грузовиков произошла на 102-м км МКАД в Москве. Из-за ДТП перекрыты два правых ряда, движение затруднено на пять километров, об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На 102-м км МКАД (внутренняя сторона в районе пересечения с Щелковским шоссе) в правом ряду столкнулись 2 грузовика. Перекрыты 2 правых ряда, затруднение движения [на] 5 км", - говорится в собщении.

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