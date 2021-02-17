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В Москве из ячейки банка похитили 18 млн рублей

О краже денег заявили два клиента банка на улице Пришвина

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Неизвестные выкрали из ячеек в банке на севере Москвы в общей сложности 18 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Накануне с заявлениями о хищении денег из ячеек обратились два клиента банка на улице Пришвина. У одного из них украдено около 6 млн рублей, у второго более 12 млн рублей", - рассказали в ведомстве. Проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось о хищении 11 млн рублей из банка на Петровском бульваре. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, уточненная сумма похищенного - более 23 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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