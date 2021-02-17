В Крыму задержали шестерых предполагаемых участников "Хизб ут-Тахрир"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Крыму и Севастополе шесть подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Задержаны [по подозрению в совершении преступления] по ст. 205.1 и 205.2 УК РФ ("Содействие террористической деятельности", " Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Шестеро задержаны в Симферополе, Белогорске, Бахчисарае и Советском районе", - сказал собеседник агентства.

Адвокат одного из задержанных Эмиль Курбединов уточнил также, что один из них был задержан в селе Орловка в Севастополе. "С 04:00 проходили обыски, задержаны шесть человек. Обвиняют их в участии в "Хизб ут-Тахрир", - рассказал адвокат.

Он уточнил, что вечером в среду суды в Симферополе и Севастополе рассмотрят вопрос об аресте задержанных.