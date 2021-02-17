В Чите задержали жителя по делу об убийстве ребенка

ЧИТА, 17 февраля. /ТАСС/. Следователи в Чите в среду задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки. По версии следствия, мужчина застрелил ребенка из неустановленного оружия, сообщил журналистам пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"17 февраля 2021 года около 17:30 (11:30 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение об убийстве девятилетней девочки, совершенном в Железнодорожном районе города Читы. По данным следствия, убийство в одном из жилых домов совершил житель Читы 1988 года рождения, произведя выстрел в ребенка из неустановленного огнестрельного оружия. Подозреваемый задержан", - сказал Марков.

Следователи и сотрудники полиции работают на месте происшествия. Дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).