Прокурор запросил для экс-следователя МВД Ходько восемь лет колонии

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Прокурор попросил Тверской суд Москвы приговорить к восьми годам колонии за растрату бывшего сотрудника следственного департамента МВД России Антона Ходько, который ранее вел дело о хищении более 1 млрд рублей в Спецстрое. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В ходе прений сторон прокурор попросил признать Ходько виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере") и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

Ходько был задержан и арестован в 2018 году Басманным судом Москвы. Следствием установлено принадлежащее ему недвижимое имущество, на которое для обеспечения исполнения приговора судом был наложен арест.

Дело Спецстроя

По данным Главного военного следственного управления СК РФ, с сентября 2013 года по октябрь 2015 года в рамках выполнения работ по строительству и капитальному ремонту двух объектов Минобороны России бывший заместитель директора Федерального агентства специального строительства (Спецстроя России) Александр Буряков в составе преступной группы совершил хищение денежных средств путем подготовки и предоставления заказчику документов, отражающих заведомо ложные сведения об объемах и качестве выполненных работ (осужден на 5 лет колонии). Пользуясь должностным положением, он создавал условия для подписания этих документов уполномоченными лицами Минобороны России, а также предприятий, подведомственных Спецстрою России. В результате было похищено 1 млрд 93 млн рублей.

В новость были внесены изменения (19:16 мск) — передается в новой редакции в связи с уточнением информации пресс-секретарем суда.