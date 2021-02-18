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В центре Москвы в трамвае четыре человека напали на мужчину с ножом

Они похитили у него телефон

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Четыре человека напали с ножом на мужчину в трамвае в центре Москвы и похитили у него телефон. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что на Кожевнической улице, 24 в салоне трамвая дерутся пять человек, у одного из них водитель видел нож.

"К прибывшим на место происшествия полицейским обратился молодой человек, который сообщил, что на него напали четыре человека с ножом и похитили телефон", - сказал собеседник агентства.

По данному факту столичная полиция проводит проверку.

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