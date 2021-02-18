На Сахалине в поисках водителя автогрейдера задействовали вертолет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко направил в район исчезновения грейдера с водителем вертолет для проведения поисков с воздуха. Ранее сделать это не позволяла метель, сообщили журналистам в пресс-службе правительства островного региона.

"Валерий Лимаренко направил вертолет на поиски пропавшего грейдериста", - рассказали в пресс-службе. Глава региона потребовал каждый час информировать его о результатах поисков.

По информации областных властей, в районе исчезновения водителя работают бульдозер, экскаватор, на подходе мощный промышленный шнекоротор. На участке протяженностью 30 км за первые сутки удалось обследовать 12 км.

В региональном управлении СК РФ журналистам добавили, что по факту исчезновения мужчины организована проверка. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В ходе проведения проверочных мероприятий будет изучен вопрос о правомерности выполнения работ в сложных метеоусловиях и дана оценка соблюдению правил охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ - "Нарушение требований охраны труда").