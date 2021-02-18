{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение на салатовой линии метро восстановлено после сбоя из-за падения пассажира

В результате ЧП пассажир погиб

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена восстановлено, задержки произошли из-за падения на пути пассажира, сообщается в четверг в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено и вводится в график", - говорится в публикации.

Не было движения поездов от станции "Чкаловская" до станции "Печатники". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, пассажир погиб.

Теги
Россия
В ЮАР трое рабочих погибли при взрыве на металлургическом заводе
Национальный профсоюз металлистов призвал к проведению тщательного расследования
Читать полностью