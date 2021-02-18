Движение на салатовой линии метро восстановлено после сбоя из-за падения пассажира

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена восстановлено, задержки произошли из-за падения на пути пассажира, сообщается в четверг в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено и вводится в график", - говорится в публикации.

Не было движения поездов от станции "Чкаловская" до станции "Печатники". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, пассажир погиб.