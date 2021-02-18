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В горах Чечни микроавтобус с пассажирами сорвался в обрыв

Один человек погиб и два пострадали

ГРОЗНЫЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Микроавтобус с пассажирами сорвался в обрыв в Веденском районе Чечни во время снегопада. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

"На автодороге Ведено - Дарго в Веденском районе республики сорвалась в обрыв автомашина "Газель" с пассажирами. Как установлено на месте происшествия сотрудниками полиции, водитель автомобиля ГАЗ-322132 в условиях снегопада не справился с управлением и съехал с дороги. От полученных травм скончалась 62-летняя женщина, еще две женщины получили травмы и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

После ДТП проводится проверка.

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