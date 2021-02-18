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На севере Москвы из-за гололеда столкнулись 10 легковых машин и автобусы

Пострадавших нет

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Десять легковых машин и автобусы столкнулись на Гостиничной улице на севере Москвы из-за гололеда. Движение затруднено. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"На Гостиничной улице произошло ДТП с участием десяти транспортных средств - легковых машин и автобусов. В районе происшествия образовалась пробка", - сказал собеседник агентства.

По его данным, причиной столкновения стал гололед.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили информацию о ДТП. "В районе дома 10, корпуса 5 на Гостиничной улице столкнулись несколько транспортных средств, в том числе автобусы. Пострадавших в результате столкновения нет", - сказал собеседник агентства, отметив, что движение автотранспорта затруднено.

На месте работают сотрудники правоохранительных органах, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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