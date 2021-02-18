В Челябинске задержали замглавы города по экономическому развитию и инвестициям

ЧЕЛЯБИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков задержан в четверг силовиками. Факт задержания подтвердили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

"Факт [задержания] подтверждаем. Управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с региональным следственным управлением в четверг был задержан замглавы Челябинска Извеков", - сказали в пресс-службе.

Олега Извекова подозревают в получении взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в 2020 году получил взятку в размере более 400 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов сообщил журналистам, что мэрией Челябинска будет оказано полное содействие правоохранительным органам в данном расследовании. "Наталья Котова (глава Челябинска - прим. ТАСС) не раз заявляла о своей нетерпимости к любым проявлениям коррупции, вне зависимости от статуса и должностей", - отметил он.

По официальным данным на сайте администрации города, Извекову 41 год, в 2001 году он окончил Челябинский государственный университет по специальности "историк". С августа 2011 года по ноябрь 2015-го работал коммерческим директором, заместителем директора челябинского филиала ОАО "Ростелеком". С ноября 2015 года до февраля 2020-го занимал руководящие посты в коммерческих структурах. На должность заместителя главы города Челябинска по экономическому развитию и инвестициям назначен 26 февраля 2020 года.

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