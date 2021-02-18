В Крыму задержали подозреваемого по делу о ДТП, в котором погибли трое полицейских

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет задержал водителя машины Skoda в рамках расследования дела о ДТП, в котором погибли трое полицейских, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 2 февраля текущего года, по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). С учетом стабилизации здоровья в настоящее время по подозрению в совершении данного преступления задержан житель Кировского района, он допрошен следователем по особо важным делам в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении.

По данным следствия, служебный автомобиль Lada Priora, в котором находились четверо сотрудников конвоя и осужденный, с включенными проблесковыми маячками выехал после оглашения приговора из Кировского районного суда в следственный изолятор Симферополя.

"На 10-м километре автодороги Кировское - Приветное водитель Skoda, который ехал со стороны села Приветное в поселок городского типа Кировское, совершил наезд на движущегося в попутном направлении велосипедиста, после выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП погибли трое стражей порядка. Еще четверо участников автокатастрофы - водитель Skoda, ехавший с ним в попутном направлении велосипедист, сотрудник конвойной службы и перевозимый им осужденный гражданин были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела проведен большой объем следственных действий, назначены и проводятся 13 различных сложных экспертиз. Неоднократно осматривалось место происшествия, в том числе с применением криминалистической техники. Кроме того, проведен следственный эксперимент в условиях, приближенных к тем, в которых произошло ДТП.

"В настоящее время следствие готовится предъявить подозреваемому обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в пресс-релизе.