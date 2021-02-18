В Ростове-на-Дону рабочий погиб при падении с автовышки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Водитель "Камаза" врезался в автовышку в Ростове-на-Дону во время проведения монтажных работ. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области, двое рабочих в результате удара упали на железнодорожные пути, один из них погиб, второй получил травмы.

Инцидент произошел на проспекте Стачки. В тот момент, когда "Камаз" врезался в автовышку, рабочие монтировали баннер.

"В результате ДТП двое рабочих сорвались вниз и упали на железнодорожные пути. От полученных травм один из них скончался на месте, за жизнь второго борются врачи", - сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего, добавил представитель МВД.