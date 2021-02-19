В Кирове произошел пожар в жилом доме

ТАСС, 19 февраля. Пожар произошел в деревянном жилом доме в Кирове. Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Поступила информация о том, что произошел пожар в деревянном четырехквартирном жилом доме по адресу: г. Киров, ул. Бородулина, 38. В 01:06 объявлен ранг пожара №2", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, в результате пожара пять человек погибли, еще шестеро пострадали. В тушении задействовано восемь пожарных расчетов. По последним данным от регионального управления МЧС РФ, возгорание удалось локализовать, а открытый огонь - потушить.

По данным следственного управление СК РФ по Кировской области, по факту пожара начата проверка. "Следственными органами СК... по Кировской области по факту пожара, произошедшего в городе Кирове, в результате которого погибли граждане, в том числе дети, проводится проверка <...> На месте работают следователи регионального СК, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и причины пожара", - говорится в сообщении. Число погибших и пострадавших уточняется. По результатам проверки следователи примут решение по поводу возбуждения уголовного дела.

В новость внесены изменения (04:54 мск) - добавлены подробности.