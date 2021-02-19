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Пожарные проверяют сообщение о задымлении в Большом театре

На место выехали пожарно-спасательные подразделения
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Пожарные выехали на проверку сообщения о задымлении в здании Большого театра в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о задымлении в здании Большого театра. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на место следуют значительные силы пожарных.

Государственный академический Большой театр был основан в 1776 году. Это один из самых крупных театров России. Здание исторической сцены - объект культурного наследия.

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