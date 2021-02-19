Участковый и бывший полицейский продали квартиры умершего москвича по подложным документам

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали участкового и бывшего офицера ППС, которые, подделав документы, продали две квартиры умершего москвича за 16 млн рублей и присвоили деньги. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные завладели документами на собственность двух квартир, принадлежавших умершему жителю Москвы, и его паспортом. Вклеив в его паспорт фото другого человека, сотрудники продали квартиры от его имени, выручив 16 млн рублей. Сейчас они задержаны", - рассказал собеседник агентства.

Один из фигурантов - старший участковый по району Черемушки, второй - бывший замкомандира взвода ППС, уволенный по сокращению в 2010 году.

Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС также подтвердили, что установлена причастность участкового по району Черемушки и экс-сотрудника милиции, уволенного в 2010 года, в совершении незаконных сделок по продаже квартир умершего мужчины. "По данному факту органами следствия принято процессуальное решение. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством", - сказали в главке.

Кроме того, в случае подтверждения информации, к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом будут привлечены непосредственные руководители подозреваемого в преступлении полицейского.