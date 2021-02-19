СК завершил дело в отношении еще одного участника акции в Москве, избившего полицейского

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Следствие по уголовному делу в отношении напавшего на сотрудника полиции участника несогласованной акции в Москве 23 января завершено. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сообщила Иванова. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

По версии следствия, 23 января участник несанкционированной акции около Страстного бульвара нанес сотруднику полиции несколько ударов кулаком и ногой по голове. Фигурантом оказался житель Люберецкого района Московской области, он содержится под стражей.