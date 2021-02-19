В Москве отправили под домашний арест сообщников подростков, избивших мигрантов в метро

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест предполагаемых сообщников двух подростков, избивших двоих мигрантов в вагоне метро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением суда в отношении подозреваемого Нестеренко Романа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 20 суток, то есть до 8 апреля 2021 года", - сказала собеседница агентства. Накануне суд отправил под домашний арест еще другого фигуранта дела.

Как уточнили в суде, следствие выходило с ходатайством об аресте всех задержанных по делу о хулиганстве, но подростки и их предполагаемые сообщники были помещены под домашний арест.

Как ранее рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, вечером 7 февраля в вагоне поезда между станциями "Речной вокзал" и "Водный стадион" двое молодых людей напали на 30-летнего и 31-летнего мигрантов. Один из нападавших был с металлической битой, второй бил мужчин руками и ногами, а когда поезд подъезжал к станции, распылил содержимое перцового баллончика. Выйдя на станции, злоумышленники скрылись.

Скорая помощь доставила пострадавших в больницу, их здоровье вне опасности.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подростков задержали по местам проживания в столице, им обоим по 16 лет, их отправили под домашний арест.