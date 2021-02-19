Байден заявил, что посетит пострадавший из-за последствий непогоды Техас

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен посетить штат Техас, пострадавший из-за последствий морозов и снежной бури.

Отвечая в пятницу на вопросы журналистов в Белом доме о возможном визите в Техас, американский лидер подчеркнул: "Ответ - "да". "Вопрос состоит в том, что я планировал посетить Техас в середине следующей недели, но я не хочу стать [для него] обузой. Когда президент прибывает в один из городов Америки, за ним тянется длинный хвост", - пояснил Байден. Он добавил, что примет решение о сроках поездки в начале следующей недели.

Глава вашингтонской администрации подчеркнул, что дал распоряжение своему правительству предоставить жителям Техаса всю необходимую помощь. Он также заявил, что собирается подписать указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате. "Я подпишу эту декларацию, когда мне ее предоставят", - добавил Байден. Распоряжение позволит предоставить Техасу федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей.

Согласно последним данным, из-за снежной бури около 300 тыс. жителей Техаса по-прежнему остаются без электроснабжения, более 260 тыс. из них лишены водопроводной воды. При этом на значительной части территории штата сохраняются аномальные для этих мест холода. В среду из-за непогоды было отменено примерно 2,3 тыс. внутренних и международных рейсов. Особенно сложная ситуация сохраняется в аэропортах Техаса, Миссисипи и Кентукки.

Как сообщают техасские телеканалы, оставшиеся без света жители штата пытаются согреться в машинах. Как минимум в одном случае это привело к отравлению угарным газом. Попытки греться у каминов и газовых плит или использовать генераторы приводят к пожарам. Часть магазинов не работает из-за отсутствия света, перед оставшимися выстраиваются длинные очереди.