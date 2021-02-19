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Спасатели завершили поиски на ставропольском озере, где под лед провалились дети

Информация о том, что под водой могли находиться еще дети, не подтвердилась

СТАВРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Спасатели завершили обследование дна озера Буйвола на Ставрополье, где в пятницу две девочки провалились под лед. Информация о том, что детей могло быть больше, не подтвердилась, сообщил на своей странице в Instagram глава Буденновского округа Андрей Соколов.

"Водолазы провели исследование дна озера на месте происшествия. Информация о том, что под водой могут находиться другие подростки, не подтвердилась. Принято решение завершить поисково-спасательную операцию", - написал Соколов.

Данные о том, что несколько подростков провалились под лед на озере Буйвола, глубина которого местами может достигать 2,8 м, поступили в оперативные службы вечером в пятницу. Очевидцы спасли одного ребенка, без сознания девочка была доставлена в реанимацию. Позже спасатели обнаружили в озере тело 11-летней девочки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

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