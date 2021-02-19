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В Новороссийске 20 подростков с признаками отравления обратились за медицинской помощью

Как сообщил ранее источник в экстренных службах региона, 11 подростков находятся в инфекционном отделении больницы

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Двадцать воспитанников академии футбола Крыма, находившиеся в пансионате на Кубани, обратились за медицинской помощью с признаками ротавирусного отравления, сообщил ТАСС президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха. 

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал ТАСС, что 11 подростков находятся в инфекционном отделении больницы в Новороссийске с признаками отравления, они проживали в пансионате в селе Широкая Балка. Прокуратура Краснодарского края и СУ СК РФ по региону организовала проведение проверок по данному факту. 

"Всю неделю радовались за наших ребят из академии футбола Крыма, играют хорошо, на высоком уровне, а сегодня доктора все на ушах с обеда, что-то случилось после обеда. К сожалению, 20 человек получили ротавирусное отравление", - сказал Ветоха. 

Он пояснил, что футболисты академии в селе Широкая Балка находятся на сборах: это команды двух возрастных категорий - 2004 и 2005 годов рождения.

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