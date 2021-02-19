В Испании вновь начались беспорядки в ходе протестов против задержания осужденного рэпера

МАДРИД, 19 февраля. /ТАСС/. Акции протеста проходят в пятницу вечером в Испании против задержания рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны.

Как сообщила в Twitter каталонская полиция, в Барселоне манифестанты начали сооружать баррикады и поджигать мусорные контейнеры. Агрессивно настроенные протестующие разбили окна двух банков. В муниципалитете Вильяфранка-дель-Пенедес собравшиеся кидают камни в стражей порядка, которые охраняют местный полицейский участок. В Жироне протестующие также начали поджигать контейнеры и бросать камни в сотрудников правоохранительных органов.

Митинги проходят в испанских городах с 16 февраля. Акции перерастали в беспорядки, стражи порядка применяли силу против участников манифестаций. В результате были задержаны десятки участников протестов, пострадали десятки человек.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в "Твиттере" и в песне, размещенной в видеохостинге YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. В понедельник он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее во вторник Асель был задержан и помещен в тюрьму.