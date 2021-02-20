В Сочи произошел пожар в гостинице

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в гостинице "Ювента" в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 07:19 поступило сообщение о пожаре в номере в гостинице "Ювента", расположенной по адресу: Сочи, Адлерский район, улица 8 Марта. Площадь пожара составляет 600 кв. м. Проводится эвакуация постояльцев", - сказали в ведомстве.

Когда на место прибыли пожарные, горел номер на седьмом этаже на площади 150 кв. метров. В течение 12 минут огонь распространился, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Пожарные наращивают силы на месте ЧП. По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящий момент пожар локализован. В результате инцидента никто не пострадал.

В новость были внесены изменения (08:25 мск) - добавлена информация о локализации пожара.