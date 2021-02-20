Защита Навального обжалует постановку его на учет как склонного к побегу

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сторона защиты Алексея Навального обжалует решение ФСИН поставить его на учет как склонного к побегу, как только получит соответствующее документальное подтверждение. Об этом ТАСС рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова.

"Как только мы увидим документы о постановке Навального на учет, мы обжалуем это. Пока мы не видели документального подтверждения постановки его на учет как склонного к побегу", - сказала она.

Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что Навальный поставлен на учет как склонный к побегу.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он остается в СИЗО.