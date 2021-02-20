В Крыму арестовали подозреваемого по делу о ДТП, в котором погибли трое полицейских

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Суд в Крыму арестовал водителя, подозреваемого по делу о ДТП, в котором погибли трое полицейских, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"По ходатайству следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Кировским районным судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что получены данные проведенных по делу экспертиз. "Установлено, что велосипедист ехал со специальным включенным фонарем. А проведенный следственный эксперимент в условиях, приближенных к тем, в которых произошло ДТП, показал, что дорожные условия в момент аварии позволяли водителю автомобиля Skoda заблаговременно принять меры к безопасному вождению", - сообщается в пресс-релизе.

По данным следствия, вечером 2 февраля служебный автомобиль Lada Priora, в котором находились четверо сотрудников конвоя и осужденный, с включенными проблесковыми маячками выехал после оглашения приговора из Кировского районного суда в следственный изолятор Симферополя. На 10-м километре автодороги Кировское - Приветное водитель Skoda, который ехал со стороны села Приветное в поселок городского типа Кировское, совершил наезд на движущегося в попутном направлении велосипедиста, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем. В результате ДТП погибли трое стражей порядка. Еще четверо участников автокатастрофы были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.