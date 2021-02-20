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Судья объяснил, почему два заседания по Навальному проходят в одном суде

Дмитрий Балашов сообщил, что их проводят в здании Бабушкинского суда Москвы для удобства в том числе подсудимого и его адвокатов
Алексей Навальный Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
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Алексей Навальный
© Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Два заседания, связанные с Алексеем Навальным, проводятся в здании Бабушкинского суда Москвы для удобства в том числе подсудимого и его адвокатов. Об этом заявил судья Дмитрий Балашов, рассматривающий жалобу на решение о замене срока по делу "Ив Роше".

"Алексей Анатольевич, это в ваших интересах, чтобы ваши адвокаты не мотались из Мосгорсуда в Бабушкинский, чтобы вы присутствовали на обоих заседаниях лично, а не по видеосвязи", - сказал судья.

В Бабушкинском суде в субботу проходит выездное заседание Мосгорсуда по жалобе на решение Симоновского суда о замене условного срока наказания Навальному на реальный по делу "Ив Роше". Позднее в этом же здании пройдет заседание по уголовному делу в отношении Навального о клевете.

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