В Испании ликвидировали группировку, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией женщин из РФ

МАДРИД, 20 февраля. /ТАСС/. Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась сексуальной эксплуатацией женщин из России и Польши. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, группировка базировалась в провинциях Аликанте и Валенсия, а также имела ответвления в Германии, Великобритании, Польше, России и на Украине. Преступная организация предоставила женщинам поддельные медицинские справки, чтобы они могли выезжать из своих стран, несмотря на закрытие границ из-за пандемии коронавируса.

В операции, проведенной вместе с Европолом, участвовали 100 правоохранителей. В Испании были задержаны 17 человек, трое из которых были помещены в тюрьму, были освобождены две женщины.

Расследование началось после того, как одна из потерпевших обратилась в полицию. Правоохранители узнали о существовании преступной группировки, которая привлекала женщин ложными обещаниями о трудоустройстве в Испании, Великобритании или Германии. Затем потерпевших заставляли заниматься проституцией.