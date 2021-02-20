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СК завершил расследование дела Любови Соболь о незаконном проникновении в жилье

Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) о незаконном проникновении в жилище. Об этом журналистам сообщила в субботу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Главным следственным управлением СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Любови Соболь. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия")", - сказала она.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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