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Двоих полицейских госпитализировали после ДТП с грузовиком на Ставрополье

Грузовик протаранил служебный автомобиль

СТАВРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Двое сотрудников полиции госпитализированы с различными травмами после ДТП с грузовым автомобилем на Ставрополье, сообщили журналистам в субботу в следственном управлении СК РФ по региону.

Грузовик в пятницу протаранил стоящие на обочине автомобиль ДПС и легковую иномарку на федеральной трассе.

"В пятницу, 19 февраля, на федеральной автомобильной дороге в Андроповском районе грузовой автомобиль под управлением 30-летнего мужчины протаранил стоявший на обочине служебный автомобиль и легковой автомобиль марки Nissan Tiida. В результате сотрудники полиции госпитализированы с различными телесными повреждениями, женщина от госпитализации отказалась", - говорится в сообщении.

По информации следователей, полицейские остановились на трассе, чтобы помочь женщине-водителю устранить техническую неисправность автомобиля. Когда двое полицейских и женщина находились в служебном автомобиле, его протаранил грузовик. Следователи инициировали проведение проверки по факту происшествия, по результатам будет принято процессуальное решение.

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