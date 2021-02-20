Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде

ТАСС, 20 февраля. Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Нижнем Новгороде, говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по региону.

ДТП произошло на проспекте Гагарина.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека и пострадали еще трое. При этом в средствах массовой информации уточняется, что причиной трагедии мог стать неубранный снег на проезжей части. Именно неочищенное дорожное покрытие могло привести к неуправляемому заносу транспортного средства из-за низкого сцепления и колейности, которая дестабилизирует машину. По данному факту организована доследственная проверка", - отмечается в сообщении.

По данным УГИБДД, водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате аварии погибли пассажиры автомобилей.