В ДТП в Ленобласти погибли три человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе А-114 в Ленинградской области, в результате ДТП погибли три человека, сообщили ТАСС в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"В Тихвинском районе Ленобласти автомобиль Daewoo Nexia по неустановленной причине совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Volvo с полуприцепом. В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что авария произошла в 14:50 мск в субботу на 463-м километре трассы Вологда - Новая Ладога.

На месте ЧП работают полицейские, причина инцидента устанавливается.