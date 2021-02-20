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В ДТП в Ленобласти погибли три человека

Столкнулись легковушка и грузовик

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе А-114 в Ленинградской области, в результате ДТП погибли три человека, сообщили ТАСС в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"В Тихвинском районе Ленобласти автомобиль Daewoo Nexia по неустановленной причине совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Volvo с полуприцепом. В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что авария произошла в 14:50 мск в субботу на 463-м километре трассы Вологда - Новая Ладога.

На месте ЧП работают полицейские, причина инцидента устанавливается.

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